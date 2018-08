Auto si scontra con un camion sulla Catania - Gela: un morto e 5 feriti

Un uomo di 49 anni, Antonio Nicosia, è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Statale Catania-Gela, in territorio di Mineo. La vittima era alla guida di una Fiat Multipla, con a bordo la famiglia, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autocarro che trasportava ortaggi, il cui camionista è rimasto anche lui ferito. I cinque feriti sono ricoverati nell'ospedale di Caltagirone. All’ospedale Gravina di Caltagirone sono ricoverati la moglie ed i tre figli di Nicosia ed hanno riportato prognosi guaribili dai 10 ai 45 giorni, anche se uno dei minori è tenuto sotto osservazione dei medici del reparto di Rianimazione.

Il conducente dell’autocarro è stato invece trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania per traumi riportati. Pare che la famiglia Nicosia stesse tornando da una spensierata domenica ad Etnaland, che in nottata si è trasformata in tragedia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La Procura di Caltagirone ha disposto l'apertura di un'inchiesta.