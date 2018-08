Con l'auto contro guard rail e poi un muro: morta ragazza di Acate

Una giovane di 23 anni di Acate, Greta Celeste, è morta in un incidente stradale mentre era a bordo della sua Fiat Punto lungo la strada Acate-Macconi. La ragazza ha perso il controllo dell'auto che ha sbattuto contro un guard rail e poi contro un muro. Il corpo si trova all'obitorio dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Greta Celeste, studentessa, è arrivata cadavere all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Greta apparteneva a una famiglia molto conosciuta in paese. Il padre gestisce un box al mercato ortofrutticolo di Vittoria.

Il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, che si trovava già al Guzzardi, dove lavora, ha espresso il più profondo cordoglio dell’intera comunità locale per la tragica scomparsa. Numerosi gli incidenti mortali verificatisi in provincia di Ragusa nel corso di questa estate. L’ultimo appena sabato scorso quando, a perdere la vita, in seguito allo scontro tra un’auto e una moto, era stato un centauro romeno di 42 anni.