Temporale a Siracusa, piogge pure nelle prossime 48 ore

Il maltempo non lascia l'Italia, con forti temporali improvvisi e raffiche di vento con vere e proprie trombe d'aria che hanno causato disagi in varie regioni: in particolare alla circolazione dei treni a Reggio Calabria, con ripercussioni sulla traffico ferroviario verso il nord e in varie zone della Toscana, con un cartellone stradale caduto che nel pisano ha sfiorato le auto di una superstrada. E nei prossimi giorni la situazione non cambierà: secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, domani e venerdì la situazione meteo vedrà pochi cambiamenti, con l'insistenza di una debole circolazione ciclonica che manterrà l'atmosfera instabile, favorendo la formazione di numerosi temporali pomeridiani, specie al Centrosud e Isole.

Temporali si sono registrati in provincia di Siracusa, con un acquazzone che si è rivesato in serata. In mattinata la pioggiai era caduto a Floridia e Solarino. Ma temporali sono previsti in tutta la Sicilia nelle prossime 48 ore. Pure la provincia di Catania non è stata risparmiata dal maltempo.

A causa delle condizioni meteo avverse, sulla strada statale 121 "Catanese" il traffico e' provvisoriamente bloccato, in localita' Vallelunga Pratameno (Caltanissetta). Anche la strada statale 120 "Dell'Etna e delle Madonie" e' bloccata a Polizzi Generosa (Palermo) e a Gangi. Il personale di Anas e' al lavoro per il ripristino nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. E' stata invece ripristinata la circolazione, sebbene si registrino rallentamenti, sulla statale 624 "Palermo-Sciacca", chiusa nel primo pomeriggio a Poggioreale per la presenza di fango e detriti in strada.