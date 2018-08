Figuccia sulla Formazione. dare risposte al dramma degli sportellisti

"Gli operatori ex sportelli multifunzionali, esperti in politiche attive del lavoro, stanno vivendo una situazione di indigenza che va oltre l'emergenza sociale; 1800 lavoratori che non godono piu' di alcun sostegno al reddito, il cui ultimo giorno di lavoro risale al lontano 9 aprile 2015. Lo dice Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue: "Famiglie che rischiano di perdere la loro casa e ingrossare gli invisibili senza tetto che popolano i portici delle citta' siciliane. E' l'emblema di una disillusione tutta siciliana. Sembrava si stesse tracciando una strada per affrontare e risolvere la questione dopo lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro e la trascrizione del fantomatico articolo 13 nell'ultima finanziaria della scorsa legislatura. Niente di tutto cio' e' come se non bastasse anche quest'anno ho voluto rimettere al centro la questione con un emendamento che prevedeva il loro reimpiego entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge di stabilita' e che non fu accolto. Di Maio rilanci il tavolo tecnico gia' la prossima settimana per dare risposte concrete a questa gente".