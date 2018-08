Ponte sulla Marzamemi - Portopalo è "osservato speciale"

Torna a essere "osservato speciale" il ponte di Calafarina sulla strada provinciale che collega Marzamemi con il comune limitrofo di Portopalo di Capo Passero nell'area sud est del Siracusano. La struttura si sbriciola visibilmente, ma nessuno interviene. In passato il viadotto fu chiuso al traffico in quanto i forti venti avevano divelto il gard rail e quindi fu necessario il ripristino che durò diversi mesi a causa delle difficoltà economiche e delle lunghe trafile burocratiche del Libero Consorzio di Siracusa. A distanza di un anno dalla riapertura al traffico le foto mostrate da un operatore di primo soccorso, mostrano le condizioni della struttura, in balia degli agenti atmosferici e con i piloni erosi dalla salsedine. La preoccupazione da parte degli automobilisti pendolari e il traffico intenso nel periodo estivo fanno pensare ai fatti di Genova accaduti alla vigilia di Ferragosto con gravi conseguenze per gli automobilisti in transito. Forse è il caso di effettuare nuovi sopralluoghi sul viadotto, vista l'attuale situazione che sta interessando diverse strutture in Italia trovate con evidenti e vistose anomalie strutturali. In questo modo le autorità competenti potrebbero prevenire spiacevoli conseguenze derivate da un cedimento strutturale come quello verificatosi al ponte Morandi di Genova. Sicuramente per gli addetti ai lavori, non sarà preoccupante e quindi niente allarmismi, ma per cittadini e turisti profani che quotidianamente percorrono quel tratto di strada per recarsi al lavoro o in vacanza, quello che si vede a occhio nudo è preoccupante.

Giuseppe Campisi