Regione,400 milioni perla visita del Papa: per Figuccia vanno dati ai poveri

"Con una delibera di Giunta appena approvata, la Regione siciliana aprira' le proprie casse, mettendo a disposizione dei fondi pari a ben 400 mila euro per l'imminente visita pastorale di Papa Francesco a Palermo. Un provvedimento francamente anacronistico, considerando la condizione di estrema poverta' in cui e' ridotta la nostra Isola, popolata da giovani costretti a fuggire all'estero per vivere dignitosamente e dai loro genitori che, magari, vivono il dramma dovuto alla perdita del proprio lavoro in eta' matura". A dirlo e' Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell'Udc e leader del movimento sicilianista CambiAmo la Sicilia. "Risorse che, a mio avviso - prosegue Figuccia - lo stesso Pontefice o qualsiasi altro buon cristiano avrebbe utilizzato per alleviare le sofferenze dei piu' deboli, degli invisibili, delle persone private della loro liberta' come detenuti o pazienti ospedalizzati".