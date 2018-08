Iniziative Unesco nel Siracusano: poesia e musica jazz a Noto

Per presentare le iniziative dell’Unesco in provincia di Siracusa, martedì 28 agosto, alle ore 10, in programma una conferenza stampa presso la sala degli Stemmi, in via Roma 31.

Gli eventi programmati in provincia di Siracusa sono i seguenti: 3 settembre ore 21 a Noto, presso il Convitto delle Arti in corso Vittorio Emanuele 91, concerto di poesia barocca e musica jazz dal titolo “L’arte-baroccojazz, un suggestivo spazio senza tempo dove passato e futuro si uniscono”.

3 settembre ore 18 a Siracusa, “visite guidate con le invasioni digitali nell’antica Siracusa”.

5 settembre ore 21 a Siracusa, presso il Palazzo del Governo in via Roma, 31, spettacolo teatrale “La libertà, uomini idee e musica, il viaggio verso il nuovo mondo fra sogni speranze e arte”.