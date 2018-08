Arancina alla canapa: no del sindaco di San Cataldo per la sagra di settembre

Niente arancine alla canapa. Non che siano state vietate, come qualcuno ha raccontato, ma nel menù della Sagra dell'Arancina di San Cataldo non ci saranno.

Giampiero Modaffari, sindaco di questa cittadina di 23 mila abitati in provincia di Caltanissetta, ha dichiarato guerra alla cannabis, inclusa quella light, e ha annunciato agli organizzatori della sagra che se si ostineranno a tenere nella lista delle variazioni sul tema anche quella alla canapa, ritirerà il finanziamento. Poca roba, ma che, in tempi di vacche magre, può fare la differenza. Da qui la resa al diktat,

"Non sarà possibile presentare la novità culinaria della Terza Sagra dell'Arancina 2018: l'arancina alla canapa, per la quale abbiamo ricevuto apprezzamenti da più parti" hanno fatto sapere gli organizzatori sulla pagina Facebook della Sagra, "alcuni operatori locali si erano già messi all'opera per creare un prodotto di qualità da far conoscere oltre le mura sancataldesi".

Già messi all'opera. Ma come? La ricetta dell'arancina alla canapa, per la verità, non è così complessa e prevede alcune varianti, tutte usando i semi della pianta. Decorticati e tostati, oppure tritati e mischiati con la panatura o ancora ridotti a farina e spolverati sull'arancina. Ma, tant'è, i turisti non potranno assaggiarla.

"Avevamo ritenuto di non incorrere in alcun divieto, considerata la legislazione vigente che consente la vendita e il consumo a fini alimentari di derivati a base di canapa industriale." spiegano ancora gli organizzatori, " Il nostro intento era solo quello di realizzare una iniziativa innovativa di richiamo turistico nell'ambito della Terza Edizione della Sagra dell'Arancina, che negli anni passati ha già visto la partecipazione di migliaia di persone da tutta la Sicilia, facendo conoscere e apprezzare il comune di San Cataldo in tutto il mondo grazie all'arancina di spaghetti, tipica del luogo".

Resteranno nel menù della sagra tutte le altre varianti - alcune per la verità piuttosto eretiche. L'appuntamento è per l'8 e il 9 settembre in Piazza Calvario.