Divelta dai vandali la Croce in ferro dei pescatori di Marzamemi

A Marzamemi l'ennesimo atto vandalico, dove alcuni ignoti hanno preso di mira la croce in ferro nel molo alle spalle delle Marinella. I vandali sono entrati in azione nella notte tra il 23 e il 24 Agosto e hanno divelto la croce in ferro considerata sacra dai pescatori del piccolo borgo marinaro. A scatenare la follia degli sconosciuti forse sarà stato l'effetto dell'alcol dopo una serata trascorsa all'interno del borgo tra musica a cielo aperto e qualche bicchiere di troppo, oppure si sarà trattato di semplici (a dir poco) bulli di periferia. E' incontrovertibile che di mezzo c'è l'ennesimo episodio che la movida ha regalato ai pescatori, indignati per quanto accaduto. "Quella croce da noi è considerata sacra -afferma uno dei pescatori- capisco gli effetti dell'alcol, capisco il divertimento, ma non posso accettare che venga toccata la Santa croce da noi considerata sacra. Ci hanno tolto Marzamemi, ora vogliono anche toglierci i nostri simboli, quelle cose a cui noi siamo attaccati e riconoscenti. Con un po di buona volontà ci abbiamo pensato noi a sistemarla augurandoci che non si verificheranno episodi del genere poco consoni alla nostra piccola comunità di onesti cittadini e pescatori". In giornata un gruppetto di pescatori ha risistemato la croce, era chiaro che a riparare il danno siano stati i soliti cittadini onesti e dotati di quel senso civico che manca a qualcun altro.

Giuseppe Campisi