Diciotti: lungo ricovero per tre a Catania, confermati 2 casi di tubercolosi

Resteranno ancora ricoverati nell'ospedale Garibaldi di Catania tre dei 17 migranti eritrei per i quali sabato era scattato l'ordine di sbarco da nave Diciotti per emergenza sanitaria. Due, nel reparto di malattie infettive, sono affetti da tubercolosi e per questa ragione e' prevista una degenza lunga di almeno venti giorni. Il terzo, ricoverato in pneumologia, ha contratto una brutta broncopolmonite. "Le prime indicazioni e i sospetti - spiega il rianimatore Sergio Pintaudi che ha seguito tutte le fasi di emergenza sanitaria sulla Diciotti - sono stati confermati dagli esame di laboratorio. Tutti e tre hanno patologie per le quali e' necessaria una degenza prolungata. Ecco perche' resteranno ricoverati nei due reparti".