Una persona e' rimasta ferita in uno scontro tra un'auto e un camion sulla strada statale 626 "Della Valle del Salso", tra il ponte Capodarso e il bivio per Pietraperzia (Enna). Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sul percorso alternativo costituito dalle statali 640dir, 191 e 560, e per il ripristino della normale circolazione.