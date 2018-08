Ragusa, raffica di progetti per le strade: 4,5 milioni per la Pozzallo-Ispica

La riunione voluta dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per verificare lo stato di salute di porti e viadotti in Sicilia, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, ha permesso al commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, di avere un confronto col governatore siciliano anche sulla carenza strutturale delle strade provinciali. "Musumeci - dice Piazza - oltre a complimentarsi col Libero consorzio comunale di Ragusa per la quantità di progetti esecutivi che abbiamo presentato, a cominciare dalla messa in sicurezza della strada provinciale 46 Ispica-Pozzallo col finanziamento di 4,5 milioni grazie ai fondi ex Insicem, ci ha preannunciato che la Regione sta decretando gli impegni finanziari assunti con l'assessore regionale alle Infrastrutture per quasi 6 milioni di euro, per interventi nelle strade provinciali; alcuni riguarderanno la sistemazione di un tratto della Ragusa-Malavita Santa Croce, nonché i lavori di rimodellamento a rotatoria dell'incrocio tra la Pozzallo-Marza e Santa Maria del Focallo e l'incrocio tra Santa Croce-Scoglitti e la Dierna Forche, dell'incrocio tra Scicli-Spinazza-Giardinelli e la circonvallazione di Donnalucata, dell'incrocio tra Scicli-Santa Croce e Lincino-Spinazza-Donnalucata". Oltre a queste somme, Musumeci ha annunciato un altro finanziamento di tre milioni 105 mila euro per la manutenzione di strade provinciali: 1,4 milioni per le strade del comparto ovest e di un milione e 705 mila euro per il comparto est, con diversi interventi che miglioreranno la sicurezza delle strade di nostra competenza".