Modica, approvato in commissione nuovo regolamento sui "dehors"

La commissione urbanistica del Comune di Modica ha esitato positivamente il nuovo regolamento sui “dehors” (Spazio all'aperto fornito di tavolini, caratteristico di bar e di ristoranti). Tale regolamento prevede la possibilità della nuova tipologia chiusa per gli esercizi commerciali che ne faranno richiesta negli spazi previsti. Ovviamente sono esclusi i frontali dei palazzi storici e delle chiese vincolati dalla Soprintendenza. Grazie a questo nuovo regolamento verrà disciplinata l’installazione degli spazi all’aperto dei commercianti mantenendo sempre il decoro del centro storico. Il regolamento, oltre a prevedere le linee guida su colori, materiali e tipologie di arredo per esterno, prevede la salvaguardia e la tutela dei nostri monumenti più importanti. Esso è stato pensato e realizzato di concerto alle associazioni di categoria dei commercianti. Grazie a questi nuovi dettami si agevola la semplificazione burocratica per gli esercenti che in tempi molto più brevi del passato potranno avere l’autorizzazione necessaria per il suolo pubblico per la loro attività. Infatti non sarà più necessario il parere della Soprintendenza visto che basterà rispettare le linee guida del regolamento già approvato dalla Commissione. Sono fiducioso che il Consiglio Comunale, vista la crescita del flusso turistico a Modica, approvi l’elaborato della Commissione in modo da renderlo esecutivo nel più breve tempo possibile in previsione della prossima stagione turistica. Abbiamo uno dei centri storici più caratteristici di tutta la Sicilia e forse del meridione d’Italia. Viene oggi visitato ed apprezzato da migliaia di turisti e viaggiatori ed è per questo che abbiamo il dovere di migliorarne il decoro anche con un arredo idoneo ed omogeneo.