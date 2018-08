Chiara è già in Sicilia, sabato si sposa a Noto con Fedez

Chiara Ferragni è arrivata a Catania, per i preparativi del suo matrimonio con Fedez che si terrà a Noto, nel Siracusano. "Sicilia siamo qui. Fede e gli altri ospiti arriveranno tutti il 31, ma io ho il bebé e ho le prove e gli allestimenti da fare", scrive su Instagram appena atterrata con un volo Alitalia all'aeroporto internazionale di Catania.

Chiara Ferragni, la più nota influencer al mondo, e il rapper Fedez, si uniranno in matrimonio l' 1 settembre a Noto. Le nozze sono tra le più attese dell’anno in Italia. È passato poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all’Arena di Verona.

La coppia ringrazierà parenti e amici in una tenuta di Palazzolo Acreide, a una quindicina di chilometri da Noto. La Dimora delle Balze ospiterà celebrità e amici degli sposi in una festa che si prospetta grandiosa. Una location dal sapore antico si trasformerà nel palcoscenico delle nozze più attese dell’anno. È un casale del 1800 in cui il tempo sembra essersi fermato. Il fascino di mediterraneità impregna le mura della tenuta che sorge su venticinque ettari di terreno.