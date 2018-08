Auto finisce fuori strada a Campofranco: morto un operaio

Una persona è morta in un incidente stradale autonomo che si è verificato nel Nisseno, sulla statale 189, che è stata temporaneamente chiusa al traffico all'altezza di Campofranco. Per cause non ancora note, l'auto in corso di accertamento, un'autovettura è uscita di strada al km 43,200.

La vittima è Luigi Tannorella, 48 anni, dipendente della società controllata da Grigenti acque, Hydortecne Srl. Il Presidente e tutto il personale della Girgenti Acque e di Hydortecne esprimono sincero cordoglio.