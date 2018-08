Floridia, ruba abiti nel cassone della Caritas per rivenderli al mercato

C'è un rione a Floridia arrabbiato, ma anche indignato. Il via Colli Albani da tempo è stato posizionato un cassonetto per la raccolta degli indumenti. I cittadini vi conferiscono vestiti, abiti, t-shirt , maglioni ed anche coperte. Indumenti che sono destinati ai poveri attraverso la Caritas. Ma sono stati gli stessi abitanti ad accorgersi che c'è un furbetto nel rione che sperando di non essere visto, rovista nel cassonetto, per poi impossessarsi di abiti che possono avere un certo valore. E' stato scoperto ed anche identificato, perchè quella merce il presunto ladro la mette in vendita al mercato settimanale del sabato. Gli abitanti di Vignalonga chiedono all'amministrazione di rimuovere il contenitore ed invitano i cittadini di portare direttamente gli abiti alla Caritas per darli alle persone meno abbienti ed a quanti ne hanno davvero bisogno.

(ha collaborato Leandro Messina)