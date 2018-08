Il M5s di Rosolini: il governo cittadino? Ha ereditato i vizi peggiori del Pd

E' un fuoco di fila quello che oggi si è scatenato contro il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato. Dopo Giovanni Spadola e Tino Di Rosolini, in serata è arrivato un affondo dei pentastellati. Il Movimento 5 Stelle di Rosolini tuona contro la gestione dei rifiuti nella città. "Non crediamo sia sufficiente fare appello alle difficoltà del momento o alla gestione commissariale. Questa coalizione, da poco insediatasi, opera in continuità con le precedenti amministrazioni e pur essendo sorretta dal Pd ne ha ereditato i peggiori vizi", affermano gli attivisti del Movimento 5 stelle. La consigliera di minoranza, Anna Azzaro, non rimane abbagliata dalle chiacchiere raccontate dal sindaco e chiede risultati concreti che invece stentano ad arrivare. I disservizi riguardanti la raccolta rifiuti sono sotto gli occhi di tutti., Ci pare a dir poco grottesco appellarsi al senso civico per camuffare un’inadeguatezza amministrativa - continuano gli attivisti - diventa addirittura pericoloso richiamare i cittadini a segnalazioni riservate., Noi del Movimento 5 stelle vogliamo che si apra un dibattito pubblico più ampio e democratico possibile, nel rispetto dei ruoli e delle urgenze dei cittadini., Ad oggi la collaborazione dei cittadini per quanto riguarda la raccolta differenziata non ci sembra in alcun modo sia stata premiata. Questa amministrazione non fa altro che far lievitare i costi di gestione e sollecitare un’evasione allarmante della Tari che ormai si attesta ad oltre il 50%., Il sindaco afferma di aver “pianificato nei minimi particolari non solo per quanto attiene la raccolta dei rifiuti ma anche e soprattutto il decoro urbano”, ma di questo impegno non c’è traccia, infatti la città è sommersa di rifiuti per le strade, di discariche abusive, di erbacce., Per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta anche nelle periferie, abbiamo assistito alla prima spaccatura in seno all’amministrazione con le dimissioni del vicesindaco, a dimostrazione che le “famose accozzaglie” che abbiamo denunciato sin dalla campagna elettorale, danneggiano solo i cittadini., Il sindaco dichiara pure di aver “messo in atto in modo sinergico con il Comando di Polizia municipale e le Guardie Ambientali un servizio che mira al controllo del territorio” e, visti i risultati - continuano gli attivisti del Movimento - suggeriamo di trovare altre soluzioni perché il paese sembra in alcune zone una vera e propria discarica a cielo aperto e di questi controlli non c’è ombra.