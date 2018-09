Commemorazione di Dalla Chiesa lunedì a Palermo

Lunedì prossimo ricorre il 36simo anniversario della strage di via Isidoro Carini, a Palermo, dove vennero uccisi dalla mafia il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della Polizia di Stato Domenico Russo. Verranno deposte, in via Isidoro Carini alle 9,30, corone d'alloro delle autorità civili e militari. Alla cerimonia presenzieranno i sottosegretari di Stato all'Interno Stefano Candiani e Luigi Gaetti. Seguirà nella chiesa di S. Giacomo dei Militari, all'interno della caserma "Carlo Alberto dalla Chiesa", sede del comando Legione Carabinieri Sicilia, in Via Vittorio Emanuele 475, la celebrazione della messa.