Modica, il Comitato Pro Tribunale prepara il confronto col Ministro

Il Comitato Pro tribunale di Modica si è riunito questa mattina al Comune per stabilire le prossime tappe della lotta intrapresa per salvare la sede giudiziaria, in sintonia con il coordinamento nazionale dei Comitati a salvaguardia della giustizia di prossimità. Azioni, queste, che, così come risulta dal contratto del Governo nazionale, hanno come scopo quello di riaprire tutti i trenta tribunali minori soppressi in Italia dalla riforma del 2012.

Il Comitato modicano è stato riconvocato per venerdì. E’ probabile che, in quella sede, sarà ratificata l’iniziativa più clamorosa, ovvero : la richiesta di sequestro preventivo dell’immobile che ospita il Tribunale di Ragusa sulla base della documentazione tecnica che ne attesta le criticità strutturali. La richiesta dovrebbe essere inoltrata, oltre che alla Procura di Ragusa, anche al Prefetto, Filippina Cocuzza. Una decisione che, già oggi, è stata al centro del dibattito interno al Comitato Pro Tribunale e che sembra, ormai, inevitabile, anche alla luce di quanto risulta dalla documentazione ufficiale sulla sicurezza strutturale dell’immobile di via Natalelli, a Ragusa. I componenti hanno anche stilato un cronoprogramma in vista dell’incontro con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.