Ambulante arrestato a Palermo per spaccio e furto aggravato

Un venditore ambulante di 46 anni, C.G., è stato arrestato a Palermo dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. L'uomo, che è stato anche denunciato per ricettazione e detenzione di munizioni, è stato bloccato grazie al fiuto del cane "Yndira", che ha scovato droga e munizioni nella sua abitazione della borgata di Mondello. In terrazza è stata trovata nascosta tra due vasi una busta di plastica con 25 bustine con marijuana e sei di hashish ed un bilancino di precisione. Insieme con della marijuana essiccata sono state trovate sei cartucce per fucile, un ordigno esplosivo artigianale ed un sacchetto con polvere da sparo. In un altro locale sono stati trovati tre carrelli rubati ad una catena di supermercati. I tecnici dell'Enel hanno accertato anche un allaccio abusivo alla rete dell'energia elettrica.