Il Papa In Sicilia, a Piazza Armerina sarà la festa dei giovani

"Perché la vostra gioia sia piena" è il tema della Festa dei giovani a Piazza Armerina che si terrà il prossimo venerdì 14 settembre aspettando papa Francesco. Ci saranno i vincitori in carica di X-Factor, Lorenzo Licitra e del Festival show 2017, Nico Arezzo come ospiti speciali della festa-spettacolo organizzata dall'Ufficio di pastorale giovanile della diocesi per i giovani, davanti alla cattedrale di Piazza Armerina dalle 22 a mezzanotte. Previsto l'arrivo di quattromila giovani da tutta la diocesi piazzese per assistere alla performance degli artisti. ragusano Peppe Arezzo, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ad aprire la serata saranno due band piazzesi, Romano Bros (Angelo e Marco Romano) e Taverna Umberto I (Giuseppe e Gianfilippo Santangelo), da sempre vicine al mondo cattolico. Diverse le testimonianze previste che verteranno sul tema della gioia con il prete cantautore Giosy Cento, la coreografa Manola Turi (con coreografia di Mariangela Turi ed Elisa Procaccianti), il "dottor sorriso" Dario Cirrone, la coppia Raffaele e Sara Giocalano. A condurre la serata, un poker di giovanissimi tutti attivi in diocesi: da Gela l'attrice Giada Costa e l'illusionista Emanuele D'Angeli, da Piazza Armerina il capo scout e attore Mirko Milazzo e da Enna l'animatore culturale Marco Greco. La serata è ideata e coordinata dall'equipe dell'ufficio di pastorale giovanile della diocesi piazzese diretto da don Filippo Celona.