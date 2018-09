Rapinarono ambulante a Palermo, arresti choc: prese due studentesse

Due studentesse, Maria Tramonte, di 22 anni, e Vincenza Rosa Maria Caracci, di 24, sono state arrestate dalla Polizia a Palermo per aver derubato il 25 aprile scorso un venditore ambulante bengalese di alcune casse acustiche e delle cuffie. Sono accusate, in concorso, di rapina aggravata, lesioni aggravate, porto ingiustificato di coltello e calunnia. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Dopo la rapina il venditore ambulante avrebbe inseguito le due giovani, che lo avrebbero preso a calci, pugni e spintoni e l'avrebbero poi ferito con una coltellata al fianco. L'aggressione è stata immortalata dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. All'indomani della rapina le due ragazze avrebbero detto agli agenti di essere state loro vittime di una rapina da parte dell'uomo. Durante una perquisizione in casa delle studentesse gli agenti hanno sequestrato il coltello usato per l'aggressione ed il bottino della rapina. Sequestrati anche alcuni coltelli a serramanico ed un pugnale lungo 40 centimetri, circostanza che è valsa alle due ragazze anche una denuncia per detenzione illegale di armi.