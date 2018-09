Ai servizi sociali a Noto, non rispetta le regole: minore in carcere

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Noto, hanno eseguito un provvedimento emesso nei confronti di un minore, accompagnandolo presso l’istituto penitenziario minorile Bicocca di Catania, poichè lo stesso, già destinatario della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poneva in essere un comportamento irresponsabile eludendo reiteratamente suddetta misura.

Infatti il predetto, nel 2012 era stato affidato in prova ai servizi sociali per essere stato condannato ad un anno di reclusione per i reati di porto di coltello a serramanico, di detenzione di arnesi atti allo scasso e resistenza e lesioni aggravate a pubblico Ufficiale.