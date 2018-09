Maltempo in arrivo in Italia con pioggia e grandine

Poche ore di sole e poi un brusco cambiamento del tempo interessera' l'Italia. L'alta pressione che ha riportato un po' d'estate sulla Penisola sta per cedere sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico, pronto ad influenzare gran parte delle Regioni facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali. Sono queste le previsioni del tempo dei prossimi giorni del team del sito www.iLMeteo.it. Gia' da oggi il tempo peggiorera' sull'arco alpino e nel corso del pomeriggio anche sulla Pianura padana con rovesci e temporali che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest entro sera e notte. Si potranno verificare fenomeni localmente intensi con possibili grandinate, attese sia a Milano e Torino, sia a Verona e Venezia. Domani la perturbazione si intensifichera' ulteriormente con un'altra ondata di temporali al Nord, eccetto in Piemonte, ma anche al Centro e fino a Roma e al Sud in Puglia. Qualche rovescio interessera' anche la Sardegna come la provincia di Olbia-Tempio e la Sicilia in provincia di Palermo e Trapani. "Nel corso del weekend - spiega Antonio Sano', direttore e fondatore del sito - la pressione tornera' ad aumentare lentamente, e se sabato i temporali saranno residui al Nordest mentre continueranno a colpire le regioni adriatiche centro-meridionali, domenica il sole sara' prevalente su tutte le regioni. Una nuova ondata di caldo africano - conclude - riportera' l'estate per gran parte della prossima settimana".