Due parti in pochi giorni a bordo di ambulanze del 118 siciliano

Due parti a bordo di ambulanze del 118 siciliano e nel giro di pochi giorni. Il primo nel Ragusano, il secondo in provincia di Agrigento. Due interventi sul filo dei secondi ed entrambi a lieto fine. "L'ennesima dimostrazione della notevole professionalita' di tutti coloro che a vario titolo prestano servizio nel 118 in Sicilia, dimostrando ogni giorno grande competenza, sensibilita' ed umanita'", sottolinea Roberto Colletti, amministratore unico della Seus. Pesa quasi 3,9 kg la neonata data alla luce il 3 settembre da una trentacinquenne di Santa Croce Camerina. Dopo le contrazioni sempre piu' frequenti, da casa sua in piena notte e' partita la telefonata al 118. Dalla Centrale operativa e' stata inviata un'ambulanza della postazione locale, con gli autisti-soccorritori della Seus, Dario Impoco e Gianni Zocco, e l'infermiere Raffaele Battaglia. Gli operatori si sono subito resi conto che il parto era imminente, da qui la decisione di contattare la centrale operativa e richiedere l'intervento anche di un'ambulanza con il medico a bordo, proveniente da Ragusa.

Il cosiddetto "rendez-vous" con la seconda ambulanza e' avvenuto nella zona industriale alle porte della citta', dove il medico Alessandro Vindigni, il soccorritore Massimo Iacono e l'infermiere Vittorio Minardi si sono uniti all'equipaggio della prima ambulanza. Il taglio del cordone ombelicale e' stato effettuato a pochi minuti dalle due di notte, e la neonata e la madre sono state condotte all'ospedale "Paterno' Arezzo" per il ricovero del caso.

Nella notte di ieri un parto in ambulanza c'e' stato pure in provincia di Agrigento, per la precisione tra Racalmuto e Grotte. L'equipaggio della postazione di Favara, composto dagli autisti-soccorritori Francesca Bunone e Giuseppe Vetro, e' giunto presso l'abitazione di una giovane di neppure venti anni ormai prossima al parto. L'hanno trovato in preda alle contrazioni e dentro la doccia. In fretta e furia la corsa verso l'ambulanza e pochi istanti dopo- ancor prima dell'arrivo di una seconda ambulanza con medico- c'e' stato il parto condotto a buon fine grazie ai due soccorritori della Seus. A vedere la luce una bimba, che, come la mamma, ora sta bene.