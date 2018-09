"Ha sparato a Francofonte", catturato a Solarino in casa di una donna

E’ stato catturato a Solarino e posto in stato di fermo dai carabinieri il presunto autore del tentato omicidio portato a termine ieri sera a Francofonte. Si tratta di Daniele Lo Presti, 33 anni. L'uomo dopo avere esploso quattro colpi di pistola nei confronti di un francofontese di 38 anni, uno andato a segno, avrebbe trovato ospitalità in casa di una donna. Gli investigatori stanno vagliando la posizione della persona che l'avrebbe ospitato per vedere se sussistono gli estremi del favoreggiamento. Secondo quanto si apprende, alla base della sparatoria ci sarebbero stati motivi di carattere familiare. Lo Presti, avrebbe però fatto fuoco per uccidere, ma soltanto un proiettile ha raggiunto la vittima predestinata all'addome. Deve rispondere di tentato omicidio. In nottata il ferito dopo essere stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Lentini, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'operazione è riuscita, ma i medici, però, si sono riservati la prognosi.

L'agguato è scattato verso le 21 in via Emanuele Filiberto, Della sparatoria nessuno in paese avrebbe visto niente o sentenito gli spari. L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha però portato a Daniele Lo Presti che dopo il fatto di sangue aveva trovato riparo a Solarino. I carabinieri ci sono arrivati.