Vittoria, schianto sulla strada per Scoglitti: un morto e 2 feriti

Un giovane di 23 anni, Angelo Di Falco, vittoriese, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi all'alba di domenica sulla ex provinciale 17, la Vittoria-Scoglitti. Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat Idea in direzione di Vittoria che, per cause da accertare, è finita contro un palo prima di investire uno scooter Honda che procedeva nella stessa direzione di marcia con a bordo due giovani di 27 e 18 anni. Nello schianto il conducente dell'auto ha riportato gravissime ferite: inutile il trasferimento all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove il ventitreenne è giunto cadavere. Gravi ferite hanno riportato anche i due giovani che viaggiavano a bordo dello scooter. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarre il corpo esanime del giovane dall'auto. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Ragusa. Il traffico è rimasti bloccato su entrambe le carreggiate per qualche ora.