Carabinieri di Enna, Saverio Lombardi è il nuovo comandante

-Il Tenente Colonnello Saverio Lombardi ha oggi assunto il comando del Comando Provinciale Carabinieri di Enna. Pugliese, coniugato, tre lauree, Ufficiale del Ruolo Normale, proveniente dai corsi regolari dell'Accademia di Modena, ha alle proprie spalle una vasta e diversificata esperienza professionale maturata pressoche' interamente nella linea territoriale dell'Arma; gia' Comandante delle Compagnie di Sora, in provincia di Frosinone dal 2001 al 2005 e Giarre (CT), dal 2005 al 2009, dove si e' distinto per la conduzione di diverse operazioni di servizio di contrasto ai locali sodalizi mafiosi. Successivamente, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Lecce dal 2011 al 2017, ha ricoperto inoltre un delicato incarico di responsabilita' presso lo Stato Maggiore del Reggimento Carabinieri MSU (unita' multinazionale specializzata dell'Arma dei Carabinieri) in Bosnia Erzegovina dal 2004 al 2005.

Attualmente proviene da Roma, dove e' stato Capo Ufficio Comando del Comando Carabinieri Banca d'Italia, dove dal 2009 al 2011 aveva ricoperto l'incarico di Cte di Sezione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ufficiale al merito dell'Ordine della Repubblica Italiana, Insignito di Croce d'Oro per anzianita' di servizio, Medaglia d'Argento di lungo comando, e altri titoli, ha meritato inoltre, nel corso della sua lunga carriera, due encomi semplici del Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia" per altrettante operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di smantellare diversi sodalizi mafiosi operanti nel catanese, consentendo altresi' il sequestro di decine di milioni di euro in denaro e altre utilita'.(AGI) Red/Sec