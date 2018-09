Ubriaco crea caos in un supermercato a Ispica: arrestato

I carabinieri dell'Aliquota radiomobile hanno tratto in arresto nel corso del pomeriggio Samson Vasile Benone, 35 anni, rumeno, disoccupato residente ad Ispica, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'intervento dei militari dell'Arma era scaturito dalla segnalazione al numero di emergenza 112 che indicava un momento di grave tensione presso un discount di Ispica in contrada Garzalla. Appena giunti sul posto, i militari hanno constatato come il cittadino rumeno stesse disturbando le commesse del market per ottenere bottiglie di alcoolici senza pagare, ed il suo stato di alterazione stava creando un momento di forte tensione anche tra i molti cittadini che affollavano il locale per gli acquisti. I militari hanno tentato di identificare l'uomo che si e' divincolato ed ha aggredito i militari, colpendone uno con calci e pugni.L'uomo e' stato comunque bloccato. Il militare aggredito e' stato visitato e curato presso l'ospedale di Modica dove ne avra' per qualche giorno. Al termine delle formalita' l'uomo e' stato arrestato e posto a disposizione dell'A.G. di Ragusa che ne ha disposto la traduzione in carcere presso la Casa Circondariale di Ragusa.