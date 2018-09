Aereo ultraleggero precipita a Calatabiano: morta la pilota tra le lamiere

Doveva essere un pomeriggio in spensieratezza, carico di adrenalina, sorvolando i cieli sopra l'Etna ed il mare tra Taormina e Catania. Ma il pomeriggio si è trasformato in tragedia per Rosa D'Agostino, 45 anni, morta tra le lamiere del suo aereo superleggero, diventato poi la sua bara.

L'incidente si è verificato durante la fase di decollo nell'Aviosuperficie di Calatabiano nel catanese. Sarebbe stata un'avaria a provocare la morte della donna - pilota. Il velivolo è così finito nelle vicinanze del torrente di Pasteria, una frazione di Calatabiano. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per recuperare il corpo della donna, mentre la Procura di Catania ha aperto un fascicolo. Rosa D'Agostino era di Acireale ed anche la sorella del parlamentare all'Ars di Sicilia Futura, Nicola D'Agostino.