Unione Consumatori Sicilia: "Caos nei pronto soccorso siciliani"

Caos nei pronto soccorso siciliani, con lunghe attese al triage. Questa la denuncia dell'Unione dei Consumatori che in queste settimane sta registrando numerose segnalazioni. Disagi denunciati per il Garibaldi di Catania con pazienti bisognosi di cure che hanno dovuto attendere anche 30 ore, o tempi lunghi per conoscere il semplice esito di un esame istologico come e' accaduto al Giglio di Cefalu'. "In questi giorni - sottolinea in una nota il presidente dell'Unione dei Consumatori, Manlio Arnone - stiamo registrando numerose lamentele da parte dell'utenza degli ospedali siciliani, o ancora siamo costretti a registrare le continue aggressioni subite dagli operatori da parte di pazienti o parenti esasperati, chiediamo all'assessore regionale alla Sanita' il potenziamento del personale medico e paramedico. Il diritto alla salute e' indiscutibile e siamo pronti a scendere in campo accanto agli utenti in difesa di quei diritti violati per i quali e' previsto anche un riconoscimento economico in caso di eventuali danni subiti. Abbiamo messo a disposizione un team di esperti (avvocati e medici legali) a disposizione dei cittadini che invitiamo a segnalarci i casi".