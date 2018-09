Palermo, Tedino recupera il difensore Struna: sarà in campo contro il Foggia

Allarme rientrato per il difensore del Palermo Aljaz Struna. Lo sloveno oggi si è regolarmente allenato in gruppo dopo avere saltato la seduta di lavoro di ieri per un affaticamento muscolare. Il giocatore, rientrato dagli impegni con la sua nazionale, aveva giocato solamente la prima delle due sfide internazionali, rimanendo in tribuna in occasione della seconda partita. Ieri, alla ripresa degli allenamenti con il Palermo, aveva lavorato a parte, oggi invece è tornato a lavorare con i compagni. Tedino potrebbe impiegarlo già a Foggia domenica sera alla ripresa del campionato di B. Continuano a lavorare a parte, invece, Ivaylo Chochev e Andrea Rispoli che saranno indisponibili per la partita in Puglia