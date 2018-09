Vittoria, disservizi idrici: impiegata un'altra autobotte

Disservizi idrici, impiegata un'altra autobotte. In itinere un progetto per i contatori idrici e la costruzione di nuovi tratti di condotta

In alcune zone della città si registrano disservizi idrici. La problematica, che viene costantemente attenzionata dalla Direzione Ecologia e Ambiente del Comune, scaturisce sia dal fatto che vi è stata una riduzione dell'erogazione da parte di Siciliacque, sia dalle condizioni in cui versa la rete idrica, ormai vetusta.

“Stiamo provvedendo a fronteggiare i disservizi – dichiara il commissario straordinario Vice Prefetto Giancarlo Dionisi – garantendo la fornitura con un'ulteriore autobotte, che si aggiunge a quelle già in servizio. Allo stesso tempo, stiamo interloquendo con Siciliacque per aumentare la dotazione idrica. Contiamo di risolvere definitivamente il problema grazie ad un progetto già in itinere, che prevede l'automatizzazione della distribuzione dell'acqua e l'installazione dei contatori idrici in tutte le utenze domestiche e commerciali. Ciò permetterà di ridurre i consumi e di gestire in modo più efficiente ed economico il servizio, nell'ottica del pagare tutti per pagare meno. Il progetto, che dovrebbe essere realizzato entro il 2019, prevede anche la manutenzione ordinaria della rete idrica, di quella fognaria e degli impianti di depurazione, oltre che la realizzazione di nuovi tratti di condotta idrica. L'obiettivo è ridurre, nei prossimi tre anni, l'approvvigionamento idrico proveniente da Siciliacque, per permettere un taglio della tariffa – che sarà applicata a consumo - a beneficio degli utenti”.