Stato - mafia, esce il libro del pm Di Matteo sul processo a Palermo

Il processo Stato-mafia raccontato da uno dei suoi protagonisti. E' "Il Patto sporco", libro scritto da uno dei pm di quel processo, Nino Di Matteo, ora sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia e Antiterrorismo e dal giornalista Saverio Lodato,per 30 anni inviato dell'Unità in Sicilia. Edito da Chiarelettere 2018, da martedì sarà in libreria. "Chiediamoci perché politica, istituzioni, cultura, abbiano avuto bisogno delle parole dei giudici per cominciare finalmente a capire... Un manipolo di magistrati e di investigatori ha dimostrato di non aver paura a processare lo Stato. Ora anche altri devono fare la loro parte", sostiene tra l'altro Di Matteo.