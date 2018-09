Gara d'appalto per ammodernare il campo sportivo di Floridia

Sono stati già messi in gara d'appalto i lavori di messa a norma recinzioni, accessi, spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica da eseguire presso il campo sportivo "Santuzzo". La gara riguarda il rettangolo di gioco e la struttura polivalentee polivalente di Floridia.

Il progetto era stato approvato con delibera di giunta nel 2013 per l’importo complessivo di € 1.283.888,63 di cui € 1.100.000,00 finanziati dall’Assessorato Turismo, in quanto inserito tra gli interventi strategici “Impiantistica sportiva”, nell’ambito del Patto per la Sicilia e 183.888,63 di euro cofinanziati dal Comune di Floridia.

Il progetto esecutivo è stato riapprovato dalla nuova amminsitrazione Limoli.