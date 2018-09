Il Santo Padre benedice un bimbo: era dato per spacciato

Benedizione speciale stamane per un bimbo da parte del Papa al suo arrivo al Foro Italico di Palermo, il grande prato verde scelto per concelebrazione eucaristica, nel 25esimo anniversario dell'uccisione di padre Pino Puglisi. Con addosso la maglia dell'Argentina con su scritto il nome del campione Messi, il piccolo Vito di dieci mesi e' stato avvicinato al Pontefice dai genitori che hanno ottenuto un accredito speciale a causa delle vicessitudini sanitarie che lo hanno tenuto per 19 giorni ricoverato in terapia intensiva al Civico. "I medici - dicono i genitori - non credevano alla guarigione dandogli l'1% delle probabilita' di sopravvivenza. Il bimbo era affetto da idropia, ma dopo la permanenza al nosocomio e' guarito totalmente.