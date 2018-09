Il suicidio di Volanti, domani la Camera ardente al Comune di Floridia

Sarà allestita domani mattina nell'aula consiliare del Comune di Floridia, la Camera ardente per rendere omaggio all'artista Turi Volanti, suicidatosi ieri mattina nella sua abitazione di via D'Agostino. Valenti ha deciso di farla finita all'età di 88 anni, esplodendosi in testa un proiettile. In paese sono in tanti a chiedersi. Ma un uomo così anziano può detenere legalmenteun'arma da fuoco? Ed ancora e se avesse sparato alla folla all'impazzata non avrebbe potuto commettere una strage? Queste domande le giriamo alle autorità preposte per capire se ad una certa età esistono controlli di rito. Non ancora fissati i funerali del maestro.