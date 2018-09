Il sindaco di Palermo dona una scultura al Pontefice

Il sindaco Leoluca Orlando, salutando il Papa e ringraziandolo ancora una volta per la sua presenza a Palermo e in Sicilia, ha fatto omaggio di una scultura bronzea, realizzata dallo scultore Biagio Governali, raffigurante Santa Rosali e San Benedetto il Moro su una stilizzazione di Palermo e della Conca d'Oro. Il sindaco ha poi donato una seconda opera, realizzata dall'artista pantesco Nino Raso utilizzando i fasciami di alcune barche di migranti approdate in Sicilia, che riporta il logo di Palermo Capitale della Cultura, quattro P negli alfabeti Arabo, Ebraico, Fenicio e Greco che ricodano il crogiuolo di culture della nostra città, accanto alla P latina che ricorda le tre P di Padre Pino Puglisi. Infine è stato donato il volume "Ninnarò", composizione teatrale natalizia realizzata da Vito e Rosa Parrinello, fondatori del Teatro Ditirammu. "Tre doni che riassumono Palermo, la sua storia e la sua cultura - ha detto Orlando - e che riassumono il senso di questa emozionante visita del Papa: il legame imprescindibile fra la cultura, le culture, la solidarietà e l'impegno alla liberazione, rappresentato dai due Santi Patroni, da ogni peste e da ogni schiavitù collettiva e individuale".