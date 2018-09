Siracusa, trovato in una sala scommesse nonostante i domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel pomeriggio di ieri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti alle misure cautelari, pianificato dal Comando Compagnia, hanno tratto in arresto per il reato di evasione Alan Modica, siracusano di 45 anni, disoccupato, pregiudicato e già sottoposto al regime della detenzione domiciliare poiché arrestato lo scorso aprile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in Siracusa. Nello specifico, il 45enne siracusano veniva sorpreso dai militari operanti all’interno di una sala scommesse. L’arrestato, ultimate le formalità di rito presso il Comando Compagnia Carabinieri, così come disposto dalla Autorità Giudiziaria, veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.