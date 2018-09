Rapina ai gay nel Ragusano, arrestato un minorenne

"Operazione Zona": arrestato il componente minorenne della banda di giovanissimi rapinatori che nel Ragusano prendeva di mira gli omosessuali. Il minore tunisino era ricercato da agosto. Braccato, si e' consegnato alla polizia di Stato. La procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva chiesto ed ottenuto un mandato di arresto europeo in quanto si riteneva che il ragazzo si fosse rifugiato dalla sorella in Francia.

La Squadra mobile e Commissariato di Vittoria ad agosto avevano preso tre rapinatori tra Acate e Vittoria. Negli ultimi giorni altri due erano stati quelli catturati. Adesso il minorenne che risponde di rapina, estorsione e lesioni aggravate. Insieme avevano come bersaglio gli omosessuali che si incontravano alla zona industriale di Vittoria. Proprio il giovane tunisino era tra i piu' attivi, indicato da ben cinque vittime come quello che li picchiava e insultava. Ad agosto il ragazzo si era recato dalla sorella in Francia, cosi' come confermato dalla famiglia, pertanto la misura cautelare non era stata eseguita.

La procura aveva avanzato richiesta di estensione del mandato di cattura in ambito internazionale. Durante le ricerche, il giovane tunisino ha fatto rientro in Italia e ieri sera e' stato catturato. Si e' presentato presso la stazione dei carabinieri di Acate dove dimora con la famiglia. Adesso il giovane e' stato condotto presso l'istituto di pena per minori di Catania. "L'impegno profuso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Catania e dalla polizia di Stato ha spinto il ragazzo a costituirsi", commenta il capo della Mobile Antonino Ciavola.