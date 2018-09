Unicredit, Ugl: "Scure sugli sportelli siciliani, Musumeci ci convochi"

"Si sta abbattendo una scure senza precedenti in Sicilia e in particolare a Palermo e nella sua provincia sugli sportelli bancari di Unicredit". Lo dice Filippo Virzi', portavoce dell'Ugl/Utl di Palermo. "Nonostante tutto le filiali sopravvissute - spiega il sindacalista - rimangono stoicamente operative malgrado la carenza oramai cronica di personale ridotto all'osso a causa degli esodi in corso, in alcune filiali della provincia di Palermo addirittura vengono impegnate poche unita' le quali coraggiosamente nonostante le contestuali insostenibili pressioni commerciali, continuano a garantire grazie alla grande professionalita' del lavoratori, il servizio al territorio, vitale per via della sua valenza sociale". "Ma oramai e' emergenza, - stigmatizza - fino a quanto puo' durare tale stato di cose senza creare disservizi alla clientela"? "A questo punto noi ci chiediamo - aggiunge Virzi' - quale sia il reale piano di Unicredit, forse dismettere la storica rete sportelli del glorioso Banco di Sicilia per giungere a cosa? E' opportuno in questa fase coinvolgere anche il governo regionale".