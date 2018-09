Carabinieri: nuovo comandante a Messina, "priorità lotta alla mafia"

E' un ritorno in Sicilia per il colonnello Lorenzo Sabatino, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Messina. "Per me e' un ritorno gradito nell'Isola - ha detto durante un incontro con i giornalisti - e' un territorio molto complesso e difficile e il mio compito sara' fare in modo, in continuita' con il passato, che i carabinieri di Messina forniscano in maniera tempestiva una risposta alle esigenze della cittadinanza e del territorio, i problemi sono molti e li affronteremo nel contesto del sistema sicurezza con le altre forze dell'ordine". Un grande impegno ci sara' anche nei confronti della lotta alla mafia: "Le varie operazioni ci dimostrano come il territorio messinese non sia per nulla alieno alla presenza mafiosa ,ma questo non lo scopriamo oggi, quindi il contrasto alla criminalita' organizzata e' una priorita' e su questo aspetto non si puo' e non si potra' mai abbassare la guardia". "Mi sono insediato il 10 settembre scorso - prosegue- apprezzo questa bellissima terra che ben conoscevo gia' perche' negli anni Novanta ho prestato servizio in provincia di Palermo e Catania, sono molto legato a questa terra e l'ho fatto con molto piacere. La provincia di Messina e' vastissima - dice il neo comandante provinciale - e la nostra organizzazione e' molto complessa, abbiamo nove compagnie e 93 stazioni, una macchina poderosa ramificata nel territorio, la nostra organizzazione e' anche il nostro punto di forza. Il mio intento- conclude - e' lavorare con il massimo entusiasmo per fare in modo che i carabinieri continuino a fornire una risposta piu tempestiva ed efficace possibile".