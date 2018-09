Maltempo su mezza Italia, ma nel week end tornerà il sole

Ultimi giorni di maltempo al Centro-Sud, poi la pressione aumenta e nel week end tornera' il sole. Un vortice ciclonico collocato sul mar Tirreno vicino alla Sardegna sta portando condizioni di maltempo su mezza Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a domani piogge e temporali si abbatteranno con insistenza sulla Sardegna, in particolare sulla parte orientale, con rischio di nubifragi e allagamenti sulle province di Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra. Altri temporali interesseranno gran parte del Centro-Sud dalla Toscana e Marche meridionali fino alla Sicilia. Nel corso del weekend il vortice si esaurira' e la pressione comincera' ad aumentare riportando il sole su gran parte delle regioni.

Antonio Sano', direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it entra nel dettaglio del fine settimana; sabato il sole sara' prevalente un po' ovunque, ma al Nordest cominceranno ad arrivare venti di Bora che innescheranno temporali forti dal Friuli Venezia Giulia verso il Veneto e l'Emilia Romagna in serata. Domenica primo calo termico al Nord dove il cielo si presentera' spesso nuvoloso, tanto sole e clima estivo invece al Centro-Sud. In anteprima il direttore annuncia la svolta autunnale tanto attesa: da martedi' 28 settembre un'irruzione di aria artica da Nordest causera' un brusco calo delle temperature che perderanno fino a 12-15 C rispetto ai giorni precedenti.