Contrabbando, sequestrati a Palermo 300 chili di sigarette: 3 arresti

Tre arresti e sequestri di sigarette di contrabbando in diverse operazioni della Guardia di finanza a Palermo. In totale, tolti dal mercato illegale 300 chili di 'bionde' prive del sigillo dei Monopoli di Stato e, oltre agli arresti, 8 denunce, nonche' verbali elevati nei confronti di 10 persone. Il primo arresto e' scattato nei confronti di un pluripregiudicato, M.M., 46 anni, fermato nei pressi del mercato Ballaro' mentre stava trasportando un sacco nero di cellophane contenente sigarette di contrabbando in un locale attiguo alla sua postazione di rivendita delle sigarette. Nel sacco e all'interno della stanza, circa 20 chili di tabacchi lavorati esteri. Il secondo, sempre tra le bancarelle del mercato storico, nei confronti di L.G., 39 anni e con precedenti specifici, intento alla vendita nel suo 'banchetto', dove teneva esposta parte della merce, che insieme a quella sopra una tettoia era di un peso di circa 20 chili. Sequestro piu' consistente nei confronti di D.G., 32 anni, fermato e arrestato dai Baschi Verdi mentre era alla guida di un furgone all'interno del quale c'erano molti scatoloni di sigarette di contrabbando di diverse marche, del peso complessivo di 240 chili. Altri 20 chili di sigarette sono stati nel sequestrati in controlli nei a 10 persone scoperte, in vari punti della citta', mentre stavano vendendo la merce di contrabbando.