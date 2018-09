Maltempo: irruzione di aria polare, da martedì scoppia l'autunno

La tanto attesa svolta del tempo sta per concretizzarsi. Nella prossima settimana scoppiera' l'autunno. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso di lunedi' 24, la Bora comincera' a fare irruzione a partire dal Nordest, nei giorni successivi si intensifichera' ulteriormente soffiando fino a 100 km/h e temporali con grandine dalla Romagna si estenderanno alle regioni adriatiche e dopo aver scavalcato gli Appennini raggiungeranno anche il Lazio come a Roma, la Sardegna e la Sicilia. Crollo termico di 12-15 C con valori massimi che faranno fatica a salire sopra i 20 C di giorno, mentre quelli notturni scenderanno improvvisamente sotto i 10 C sulle pianure del Centro-Nord come a Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma, mentre diffuse gelate colpiranno le zone montuose sopra i 1000 metri.

Antonio Sano', direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it lancia un altro avviso, infatti da giovedi' 27 l'aria fredda polare che avra' dilagato su tutta Italia formera' un vortice ciclonico sulle regioni meridionali, responsabile di un'intensa fase di maltempo con nubifragi e temporali dalle regioni adriatiche a tutto il Sud, pure con il ritorno della neve sugli Appennini sopra i 1200 metri, quota veramente bassa per il periodo.