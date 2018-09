Droga destinata al mercato di Floridia e Solarino: un arresto

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cassibile coadiuvati dal nucleo cinofili della Guardia di Finanza, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Giuseppe Stivala, 49 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri infatti a seguito di un’accurata attività informativa, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione in cui vive l’uomo, nel corso della quale sono stati rinvenuti in un armadio della sua camera da letto: 5,5 grammi di hashish, 2 coltelli intrisi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e una somma contante pari ad euro 65 quale provento dello spaccio. Lo stupefacente sequestrato, destinato molto probabilmente allo spaccio nella zona di Cassibile, Floridia, Solarino, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 50 euro.

Di fronte a tali evidenti segnali indicanti un’attività di spaccio, i militari dell’Arma hanno dichiarato in arresto il 49enne e lo hanno condotto presso i locali della Compagnia di Siracusa per le formalità di rito. L’Autorità Giudiziaria ne ha infine disposto la detenzione domiciliare in attesa del rito direttissimo.