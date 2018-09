Carlentini, troppe evasione: lascia la sua abitazione per finire in carcere

I carabinieri della Stazione di Carlentini, nel corso del pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto, in esecuzione di Ordine di Custodia Cautelare in Carcere, emesso dal Tribunale di Siracusa, il carlentinese Giuseppe Scandurra, 39 anni, operaio, separato, pluripregiudicato, poiché nonostante sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio violava più volte le prescrizioni imposte dalla citata misura cautelare. L’arrestato, al termine delle prescritte formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’A.G. competente.