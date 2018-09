Carlentini, aveva 20 grammi di "fumo": finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Carlentini, hanno arrestato per droga, F.B. Grazie all’intuito del cane antidroga delle unità cinofile di Nicolosi (CT) che forniva idoneo ausilio agli operanti, riuscivano ad individuare, abilmente occultata all’interno della mobilia dell’abitazione dell’uomo, un involucro in cellophane contenente circa 20 grammi di marijuana, il relativo materiale per la pesatura del medesimo stupefacente e la somma contante di circa 300 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, lo stupefacente rinvenuto, il materiale ed il denaro contante ad esso connesso veniva sottoposto a sequestro, mentre il giovane veniva tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.