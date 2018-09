Studenti pendolari di Portopalo? La soluzione verso i privati

Sembrava una cosa risolta il problema degli studenti pendolari di Portopalo di Capo Passero che da oltre cinque anni sono alle prese con il problema del trasporto pubblico sulle tratte Portopalo-Pachino-Marzamemi- e Ispica-Pozzallo-Modica. A risolvere il problema poche settimane fà -in apparenza- ci aveva pensato ila deputata regionale Rossana Cannata che sotto l'interessamento del sindaco Gaetano Montoneri era riuscita insieme all'assessore regionale alle infrastrutture Mario Falcone e al Direttore dell'A.S.T di Palermo a ripristinare le corse sulla tratta Ispica-Pozzallo-Modica e Portopalo-Pachino-Marzamemi con le corse a partire dalle 7 e con un rientro previsto alle ore 15. Risultato? L'impiego degli autobus non riesce a soddisfare il bacino delle utenze(studenti pendolari) perchè i ragazzi sono in tanti e un solo sevizio al ritorno non va bene a causa degli orari delle lezioni che non coincidono con quelli delle corse effettuate dall'azienda. Se da un lato il ritorno ai vecchi tempi con l'A.S.T ha comportato un esborso minore in materia dei costi di mantenimento per le famiglie, dall'altro lato il disagio c'è e permane ancora, nonostante le lezioni da qualche settimana stanno per avviarsi a pieno regime, i ragazzi devono ancora aspettare i propri genitori che a turno vanno a prenderli al termine delle lezioni organizzati in modo tale da non interferire con gli orari di lavoro. "Una sola corsa al ritorno non penso sia utile visti gli orari in cui le lezioni terminano - ha spiegato il portavoce per gli studenti Carmelo Scala- ci vorrebbero almeno tre corse per compensare le richieste degli utenti, in questo caso i nostri figli incorrerebbero nei soliti disagi. Tuttavia abbiamo chiesto un preventivo -continua Scala - ad una ditta privata e ci hanno già risposto. Rimane il problema del raggiungimento del numero dei ragazzi da un massimo di cento studenti ad un minimo di 75. E' chiaro che questo comporta un aumento dei costi di trasporto, con il privato i costi lievitano, l'amministrazione comunale può coprire le spese al 50% e va bene così , non possiamo aspettare che i nostri ragazzi rimarranno sempre con l'incognita di non poter usufruire al cento per cento del servizio. Con il privato le cose cambiano, a partire dalle tre corse pomeridiane dalle ore tredici alle ore quindici con tre macchine impiegate per il servizio a partire dalle sette del mattino." Secondo indiscrezioni c'è da aggiungere che l'A.S.T è alle prese con problemi di natura finanziaria e si trova con diversi mezzi fermi nel parco auto per mancanza di fondi, la stessa non può ripristinare il servizio non prima di quattro cinque mesi. Un problema che ha costretto i genitori a rivolgersi nuovamente ad un privato evitando disagi ai propri ragazzi.

Giuseppe Campisi