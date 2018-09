In aeroporto a Catania, con il coltello carta di credito: denunciato

Nella giornata del 22 settembre scorso, personale della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Catania, ha denunciato in stato di libertà il passeggero M.G. che, in partenza per Bologna, si è reso responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante i controlli di sicurezza, infatti, è stato trovato in possesso di una carta di credito, custodita nel portafoglio, che occultava una lama in acciaio di 7 centimetri.